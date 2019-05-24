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الجمعة 24/مايو/2019 - 02:03 م

وزير خارجية البحرين يستعرض هاتفيا مع مسؤول أممي مستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير خارجية البحرين
أ ش أ
dostor.org/2641797

استعرض وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الهادفة لإرساء السلام.

وأكد وزير الخارجية البحريني- وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- أن موقف البحرين من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وأنها كانت وستظل تدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وكفاحه في استعادة جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم.

وأشار إلى أن ورشة (السلام من أجل الازدهار) التي ستستضيفها مملكة البحرين، تندرج ضمن مساعي وحرص المملكة على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التنمية والازدهار ودعم مبادرات رفد الاقتصاد الفلسطيني، مشددا على أن هذه الورشة ليس لها أي هدف آخر، وأن البحرين ستبقى ثابتة في موقفها الذي يقف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن جهته، أشاد ملادينوف بالجهود الطيبة التي تبذلها مملكة البحرين للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ودعم كل سبل تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

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