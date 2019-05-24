إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص جميعهم مقيمون بقرية الأبعادية بمركز دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بالطريق الزراعى السريع أمام عزبة الطنيخى بدائرة مركز دمنهور، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام عزبة الطنيخى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارتي نقل ونصف نقل بذات الطريق.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "رامي السيد عوض ٢٢ سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، مختار محمود فتحى ٢٤ سنة مقيم بجرح ردى بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، قدرى عبدالله زايد ٢٦ سنة بجروح قطعية بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم، رمضان حلمى جاب الله ٣٤ سنة بكسر بالساعد الأيسر وكسر بالعضد الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم".



تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.