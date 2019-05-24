القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
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الجمعة 24/مايو/2019 - 01:19 ص

تطبيق "watch it".. اتفرج على دراما رمضان ببلاش وبدون إعلانات

تطبيق watch it..
تطبيق "watch it".. اتفرج على دراما رمضان ببلاش وبدون إعلانات
dostor.org/2641468

بعد الانطلاقة الجديدة لتطبيق "watch it" يمكن للجميع مشاهدة جميع مسلسلات ودراما رمضان فى تطبيق على الهاتف المحمول، كما يمكن لكل شخص أن يشاهد من خلاله مسلسله المفضل بدون إعلانات أو فواصل.

تطبيق "Watch it" يوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التى يوفرها تطبيق "Watch it" بدون أى إعلانات يمكن أن تقطع اندماجك مع العمل الفنى.

وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com

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