الأقصر تطرح عددًا من المشروعات الاستثمارية بالمزاد العلني

أعلن مدير عام المشتريات بمحافظة الأقصر عزالدين عبدالله صديق، عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بالمزاد العلني خلال الفترة القادمة.



وأوضح صديق -في تصريح اليوم الخميس- أن هذه المشروعات تتضمن استغلال 87 بازارا بالممشى السياحي بكورنيش النيل، واستغلال كافتيريا حديقة الكرنك بارك، واستغلال كافتيريا وحديقة الهوست (سوزان مبارك سابقا)، واستغلال كافتيريا مركز الاستعلامات السياحي.



من جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، أنه تم الموافقة على طرح هذه المشروعات الاستثمارية بمزاد علني عام بهدف تقديم خدمات مميزة لزوار كورنيش النيل منطقة الممشى السياحي بالمحافظة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب.



وأشار إلى أنه في ضوء ذلك جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر لإعداد كراسة الشروط لكل مشروع لطرحه بالمزاد العلني العام في أقرب وقت، موضحا أنه بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم تحديد موعد المزاد ليبدأ المستثمرين في سحب كراسة الشروط والمشاركة بالمزاد.