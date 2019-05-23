بالأسماء.. 6 فتيات من أوائل الإعدادية بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 %



وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة.



من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة نجاح 90٪ وإدارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 %.



وحصدت إدارة منشأة القناطر التعليمية 6 من أوائل المحافظة كلهن بنات:



نجلاء محمد عبد المهيمن عبيدو، وفاطمة مُسعد إسماعيل حسن من مدرسة كفر حجازى الإعدادية، وعلا علي محمد محمود من مدرسة بهرمس الإعدادية، ورضوى السيد عبود بدر من مدرسة السلام الإعدادية، وآية مصطفى معوض أمين من مدرسة الرهاوى الإعدادية الجديدة.



