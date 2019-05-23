برشلونة يتعاقد مع الهولندى لودوفيت ريس

اعلن نادي برشلونة المتوج بلقب الدورى الإسباني لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي لودوفيت ريس قادما من نادي غرونينغن، مقابل 3٫25 ملايين يورو.



وأوضح بيان للنادى أن "ريس" وقع عقده مع برشلونة لمواسم ثلاثة مقبلة، حتى 2022، مع إمكانية التمديد لموسمين، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة بلغت 3٫25 ملايين يورو مع شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.



وسيتم قيد اللاعب في الأول من يونيو المقبل، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده لما دون 19 عاما.



وبحسب التقارير الإسبانية، يتوقع أن يدافع "ريس" في الموسم المقبل عن ألوان الفريق الرديف، لكن يرجح أن يكون مع الفريق الأول بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، في الجولة الصيفية التحضيرية للموسم المقبل.



