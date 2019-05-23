ترشيح ساري لتدريب يوفنتوس يتصدر اهتمام صحف إيطاليا رياضيا

تصدر ترشيح مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، لتدريب فريق يوفنتوس، اهتمامات الصحف الإيطالية على صفحاتها الرياضية اليوم الخميس.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "سوق الانتقالات ينطلق، ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان يعطي موافقته على الانضمام للبيانكونيري (لقب فريق يوفنتوس)..أما لوكاكو، فهناك تبادل محتمل، قد ينتقل المهاجم البلجيكي للإنتر مقابل بيريسيتش لليونايتد بجانب 30 مليون يورو".



وخرجت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" بعنوان:"صفقة ساري، يحذر تشيلسي ويفتح الباب أمام يوفنتوس ويقول: اهتمام الأندية الإيطالية يسعدني، بعد نهائي الدوري الأوروبي في باكو، سأجلس مع المديرين وأعرف ما إذا كانوا سعداء معي، لا أريد التحدث عن المستقبل الآن، أركز فقط على الفوز باليوروبا ليج".



من جهتها، قالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "نقطة تحول يوفنتوس، سيناريو ما بعد أليجري أصبح واضحًا: إنزاجي هو هدف لميلان لاستبدال جاتوزو، إنها الخطة البديلة".



وأضافت "ساري يحتل موقع الصدارة في يوفنتوس، لكنه ينتظر نهائي الدوري الأوروبي، كما أن علاقته مع تشيلسي ضعيفة".