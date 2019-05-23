القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
رياضة
الخميس 23/مايو/2019 - 12:04 م

الصحف الإسبانية تسلط الضوء على تصريحات "فينيسيوس" وتطور حالة "سواريز"

سواريز
سواريز
أ ش أ
dostor.org/2640650

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي.

وتصدر تصريح فينيسيوس صحيفة "ماركا": "بالنسبة لي كان عاما رائعا.. هذا الموسم تعلمت الكثير في ريال مدريد"، وتابعت الصحيفة: "المونديال 32 منتخبا وليس 48".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بعنوان: "اختبار المهاجمين، برشلونة يتابع تطور حالة سواريز.. وحدد خيارات بديلة لضمها وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، متابعة: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت"، جاء العنوان:"التحرك بدأ"، مضيفة:"برشلونة وقع مع الجوهرة الهولندية لودوفيت ريس مقابل 7 ملايين يورو، ولاعب خط الوسط سيتم تقديمه قريبًا".

وواصلت: "سيليسين قريب جدا من بنفيكا، والبلوجرانا يتفاوض مع زومير وكاستيلس كحارس ثان".

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

السجون تفرج عن 324 نزيلاً بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإفتاء تتحرى هلال شهر شوال 3 يونيو

صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

ads
ads
الأكثر قراءة

الوزراء يكشف حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مطوبس

"الثقافة" تكرم مساعد وزير الصحة ضمن مبادرة "نجم بلدنا"

رياضة

ترشيح ساري لتدريب يوفنتوس يتصدر اهتمام صحف إيطاليا رياضيا

الصحف الإسبانية تسلط الضوء على تصريحات "فينيسيوس" وتطور حالة "سواريز"

غضب مدرب تشيلسى يسيطر على عناوين صحف إنجلترا رياضيا

نجم الساعة

الشيخ سيد سعيد: سورة يوسف عشقى.. ولا أطلب أجرًا على قراءة القرآن

الأكثر قراءة

الوزراء يكشف حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

الرئيس نيوز

العاصمة الإدارية ترد على شائعتي توقف الإنشاءات وإلغاء نقل الوزارات

الحكومة تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز على بطاقات التموين

وزيرة الصحة تعلن إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ20 محافظة

مفاجأة/ تعرف على ترتيب مصر عالمياً في إنتاج الأسماك

تقرير: الشمول المالي يفتح الباب أمام تكنولوجا الخدمات النقدية في مصر

كشكول

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا

7 إجراءات لوقاية الطلاب من أخطار "عض" الكلاب الضالة

«باهي» يكشف لـ «كشكول» موعد إعلان نتيجة الإعدادية ببورسعيد

ننشر إجراءات التقديم الإلكتروني لتلاميذ الأول الابتدائي

8 طرق لوقاية طفلك من الشمس المحرقة.. تعرف عليها

الأمصار

مرة أخرى.. الولايات المتحدة تدعو لحل الأونروا

يعمل لصالح الحرس الثوري.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

العنف يتصاعد في جاكرتا اعتراضا على نتيجة الانتخابات

تركيا تخفض رسوم واردات 22 منتجا أمريكيا

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

دراسة: السجائر الإلكترونية تضاعف معدلات نجاح الإقلاع عن التدخين

خطة رئيسية لتطوير الزراعة في كينيا تتطلب 2.2 مليار دولار

سبراي جديد للأنف لعلاج الاكتئاب

الصحة

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎