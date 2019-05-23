الصحف الإسبانية تسلط الضوء على تصريحات "فينيسيوس" وتطور حالة "سواريز"

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي.



وتصدر تصريح فينيسيوس صحيفة "ماركا": "بالنسبة لي كان عاما رائعا.. هذا الموسم تعلمت الكثير في ريال مدريد"، وتابعت الصحيفة: "المونديال 32 منتخبا وليس 48".



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بعنوان: "اختبار المهاجمين، برشلونة يتابع تطور حالة سواريز.. وحدد خيارات بديلة لضمها وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، متابعة: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت"، جاء العنوان:"التحرك بدأ"، مضيفة:"برشلونة وقع مع الجوهرة الهولندية لودوفيت ريس مقابل 7 ملايين يورو، ولاعب خط الوسط سيتم تقديمه قريبًا".



وواصلت: "سيليسين قريب جدا من بنفيكا، والبلوجرانا يتفاوض مع زومير وكاستيلس كحارس ثان".