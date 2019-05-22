"محلية النواب" تشيد بأداء محافظة البحيرة وتطالب بالاقتداء به

صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد أشادت بأداء المحافظة في عرض مقترح مشروعات خطتها الاستثمارية والموازنة العامة.



وكما طالبت اللجنة بتعميم ما انتهت إليه كل من محافظتي البحيرة والاسكندرية من عرض على كافة محافظات الجمهورية لما قدمته المحافظتين من نموذج يحتذى به في مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وجدوي تنفيذها ومردودها على فئات المجتمع والمواطنين ومناقشة أبواب الموازنة العامة للدولة.



جاء ذلك خلال مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 2020 بلجنة الإدارة المحلية وعرض مشروعات وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 2019 وكذا مناقشة موازنة ديوان عام المحافظة بكافة أبوابها وبيان نسب الزيادة والنقص في الإنفاق والاسباب التي أدت لذلك.



وشدد آمنه على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها، موجها بضرورة العمل على ترشيد النفقات على الإنفاق على كافة أبواب الموازنة العامة والعمل على زيادة موارد وايرادات المحافظة.