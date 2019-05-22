6 قتلى و200 مصاب إثر اضطرابات فى العاصمة الإندونيسية

قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، إن ستة لقوا مصرعهم، وأصيب 200 آخرون في اضطرابات بالعاصمة، بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.



وأوضح الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان) أنه "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب نقلوا إلى خمسة مستشفيات".



وأضاف أن "عدد القتلى ستة"، موضحا أن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.



واشتخدمت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع، الثلاثاء، لتفريق محتجين في وسط جاكرتا، بعد تجمع حاشد، عقب النتائج الرسمية.



وأكدت المفوضية العامة للانتخابات صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي، وأفادت بحصول ويدودو على 55.5 في المئة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل، مقارنة مع 44.5 في المئة حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو.



وحظي ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون ناخب، من إجمالي 154 مليونا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لكن برابو قال للصحفيين إنه يعتقد بحدوث غش "واسع النطاق"، واحتشد نحو ألف من أنصاره في احتجاج سلمي في جاكرتا.



وانتهى التجمع بشكل سلمي، لكن الشرطة الإندونيسية أطلقت فيما بعد الغاز المسيل للدموع، بعد أن القى بعض المحتجين ألعابا نارية ومقذوفات على رجال شرطة مكافحة الشغب، في شارع رئيسي بالعاصمة، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية.



وأكد مدير الشؤون القانونية في حملة برابو الانتخابية، أنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة الدستورية.



ونفت وكالة معنية بمراقبة الانتخابات، الاثنين، حدوث غش "ممنهج"، وقالت إنه لا دليل على ذلك، وإن مراقبين مستقلين قالوا إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.