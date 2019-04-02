أمريكا تشهد ثاني أعلى حالات إصابة بالحصبة منذ 19 سنة

كشفت إحصائيات أمريكية عن أن حالات الإصابة بمرض الحصبة وصلت إلى ثاني أعلى حد لها في الولايات المتحدة منذ الإعلان عن القضاء على هذا المرض هناك عام 2000.



وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة والوقاية من الأمراض إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 287 حالة مؤكدة في 15 ولاية أمريكية منذ أول يناير 2019 وحتى يوم 28 مارس الماضي، بينما كانت أعلى حالات الإصابة في عام 2014 بلغت 667 حالة.



ويعتبر مرض الحصبة من الأمراض شديدة العدوى ويسببه فيروس يمكنه الانتشار في الهواء عندما يقوم المصاب به بالسعال أو العطس أو عندما يتعرض شخص لاتصال مباشر معه أو يلمس بعض متعلقاته.



ومن بين الولايات التي تأكدت فيها الحالات واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي وأريزونا وكاليفورنيا وجورجيا وإلينوي، وأن بعض حالات الإصابة جاءت من مسافرين قادمين إلى الولايات المتحدة من دول مثل إسرائيل وأوكرانيا والفلبين وهي دول ظهرت فيها الحصبة بأعداد كبيرة.