غدًا.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء غد الثلاثاء، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، والذي تنظمه مديرية الأوقاف بالمحافظة.



يبدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب مباشرةً، بمسجد الزهور، بمدينة كفر الشيخ بتلاوة قرآنية للشيخ قطب أحمد الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، يعقبها كلمة الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، ويُقدم الحفل الشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، فيما يتخلل الاحتفال بعضًا من الابتهالات الدينية.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفال، اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة والسكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ولفيف من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف.



