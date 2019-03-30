رندا رزق تجيب: لماذا يهتم السيسي بالإفراج عن الغارمات قبل الغارمين؟

قالت الدكتورة رندا رزق، عضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية، إن فكرة مبادرة "سجون بلا غارمات" تمت صياغتها في يوم واحد، منوهة إلى أن المجلس الرئاسي للتنمية درس 100 حالة سابقة أفرج عنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في 2013، وذلك لوضع نظام للمبادرة.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن القرارات التي تصدر في حق الغارمات لا تحكمها ضوابط قانونية يلجأ إليها القضاة، مشيرة إلى أنه قد يتم سجن سيدة عام واحد لتعثرها في سداد 100 ألف جنيه، وأخرى يتم سجنها 5 سنوات لتعثرها في سداد 10 آلاف جنيه.

وواصلت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم في المقام الأول بالإفراج عن الغارمات قبل الغارمين كنوع من الإصلاح الاجتماعي، منوهة إلى أن الأم عندما يتم سجنها، يحدث انهيار للأسرة بشكل كامل، ويجرى تصدير مشكلات كبيرة للمجتمع كالتسرب من التعليم، وانتشار أطفال الشوارع.