محمد الباز: هكذا احتقر محمد ناصر المصريين وتغزل في أردوغان

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو يظهر موقف الإعلامي الإخواني محمد ناصر، من التعديلات الدستورية في تركيا، حيث كان يُمجد في أرودغان والاستفتاء، والتعديلات الدستورية، وطريقة إجرائها.

وقال الباز: "هؤلاء عبيد مصلحتهم، واقف يتغزل في الاستفتاء، رغم أنه يرسخ لمستبد حقيقي، يقول أنا ربكم الأعلى، ويؤدي لانفراد تام بالسلطة".

وأضاف: "ناصر لا يرى هذا العوار، لأنه ضلالي بامتياز، يكذب كما يتنفس، والمشكلة أنه يحتقر الشعب المصري، وهو يتغزل في كل ما هو تركي، والتجربة التركية".