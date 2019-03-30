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مباريات
السبت 30/مارس/2019 - 08:14 م

Live .. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك - يوتيوب

Live .. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك - يوتيوب

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك
الدستور - مباريات
dostor.org/2572850

عبر الدستور مباريات شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت 30-3-2019 تابعوا معنا المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، في القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الـ17 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب فرق البطولة، بـ53 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي، الوصيف، وقبل 11 جولة على نهاية البطولة.





الشوط 1
45:00 +2:05 0:0    نهاية الشوط
الشوط 1
45:00 +1:51 0:0 الأهلي  تسديدة على المرمى من علي المعلول مسكها الحارس
الشوط 1
45:00 +1:45 0:0 الأهلي  تسديدة على المرمى من ناصر ماهر
الشوط 1
45:00 +1:26 0:0 الزمالك  تسديدة من خالد بوطيب
الشوط 1
45:00 +0:46 0:0 الأهلي  ضربة مرمى من محمد الشناوي
الشوط 1
45:00 +0:12 0:0 الزمالك  تمريرة عرضية من يوسف إبراهيم أوباما   
الشوط 1
44:52 0:0 الزمالك  رمية تماس من حازم محمد إمام
الشوط 1
44:28 0:0 الأهلي  رمية تماس من علي المعلول
الشوط 1
44:02 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من محمد عبد الغنى
الشوط 1
43:44 0:0 الأهلي  خطا من ناصر ماهر على حازم محمد إمام
الشوط 1
42:05 0:0 الزمالك  تمريرة عرضية من فرجاني ساسي   
الشوط 1
42:05 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من فرجاني ساسي
الشوط 1
41:30 0:0 الأهلي  خطا من سعد الدين سمير على خالد بوطيب
الشوط 1
41:22 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من محمود حمدي
الشوط 1
40:47 0:0 الأهلي  خطا من مروان محسن على فرجاني ساسي
الشوط 1
39:43 0:0 الأهلي  رمية تماس من علي المعلول
الشوط 1
38:44 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من فرجاني ساسي
الشوط 1
38:40 0:0 الأهلي  خطا من حسام عاشور على يوسف إبراهيم أوباما
الشوط 1
38:13 0:0 الأهلي  رمية تماس من رمضان صبحي
الشوط 1
36:49 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من محمد هاني   
الشوط 1
36:46 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
34:44 0:0 الزمالك  ضربة مرمى من محمود جنش
الشوط 1
34:08 0:0 الأهلي  تسديدة من ناصر ماهر
الشوط 1
33:51 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من محمد هاني   
الشوط 1
32:30 0:0 الأهلي  ضربة مرمى من محمد الشناوي
الشوط 1
31:55 0:0 الزمالك  تسديدة من يوسف إبراهيم أوباما
الشوط 1
31:38 0:0 الزمالك  تمريرة عرضية من أحمد سيد   
الشوط 1
30:57 0:0 الزمالك  رمية تماس من عبد الله جمعة
الشوط 1
30:07 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من محمد هاني   
الشوط 1
30:04 0:0 الأهلي  ركلة ركنية من علي المعلول
الشوط 1
29:39 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من رمضان صبحي   
الشوط 1
29:31 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
29:19 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
28:55 0:0 الأهلي  تسديدة من جونيور أجاي
الشوط 1
28:23 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
28:11 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من علي المعلول   
الشوط 1
28:11 0:0 الأهلي  ركلة ركنية من علي المعلول
الشوط 1
27:44 0:0 الأهلي  تسديدة على المرمى من عمرو السولية
الشوط 1
27:38 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من علي المعلول   
الشوط 1
27:38 0:0 الأهلي  ركلة حرة مباشرة من علي المعلول
الشوط 1
26:13 0:0 الزمالك   إنذار على فرجاني ساسي
الشوط 1
25:36 0:0 الزمالك  خطا من فرجاني ساسي على جونيور أجاي
الشوط 1
24:44 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من محمد عبد الغنى
الشوط 1
24:27 0:0 الأهلي  خطا من ناصر ماهر على طارق حامد
الشوط 1
24:18 0:0 الزمالك  ضربة مرمى من محمود جنش
الشوط 1
23:54 0:0 الأهلي  تسديدة من مروان محسن
الشوط 1
23:51 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من ناصر ماهر   
الشوط 1
23:48 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
21:53 0:0 الزمالك  تمريرة عرضية من فرجاني ساسي   
الشوط 1
21:53 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من فرجاني ساسي
الشوط 1
21:06 0:0 الأهلي  خطا من عمرو السولية على محمود كهربا
الشوط 1
20:39 0:0 الزمالك  رمية تماس من محمود كهربا
الشوط 1
19:40 0:0 الزمالك  تمريرة عرضية من أحمد سيد   
الشوط 1
19:40 0:0 الزمالك  ركلة ركنية من أحمد سيد
الشوط 1
18:55 0:0 الزمالك  تسديدة من أحمد سيد
الشوط 1
17:18 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من محمود جنش
الشوط 1
16:37 0:0 الأهلي  خطا من مروان محسن على محمود جنش
الشوط 1
15:54 0:0 الزمالك  تسديدة على المرمى من فرجاني ساسي صدها الحارس
الشوط 1
15:24 0:0 الزمالك  ركلة حرة مباشرة من فرجاني ساسي
الشوط 1
15:11 0:0 الأهلي  خطا من مروان محسن على فرجاني ساسي
الشوط 1
12:33 0:0 الزمالك  ضربة مرمى من محمود جنش
الشوط 1
11:33 0:0 الزمالك  رمية تماس من عبد الله جمعة
الشوط 1
11:06 0:0 الأهلي  ركلة حرة مباشرة من سعد الدين سمير
الشوط 1
10:53 0:0 الزمالك  خطا من يوسف إبراهيم أوباما على ناصر ماهر
الشوط 1
10:40 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من محمد هاني   
الشوط 1
10:31 0:0 الأهلي  ركلة حرة مباشرة من علي المعلول
الشوط 1
09:39 0:0 الزمالك  خطا من حازم محمد إمام على حسام عاشور
الشوط 1
06:56 0:0 الزمالك  ضربة مرمى من محمود جنش
الشوط 1
06:29 0:0 الأهلي  تسديدة من مروان محسن
الشوط 1
06:26 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من ناصر ماهر   
الشوط 1
04:33 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
04:21 0:0 الزمالك  ضربة مرمى من محمود جنش
الشوط 1
04:00 0:0 الأهلي  تسديدة من جونيور أجاي
الشوط 1
03:18 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من محمد هاني   
الشوط 1
03:14 0:0 الأهلي  تمريرة عرضية من علي المعلول   
الشوط 1
03:14 0:0 الأهلي  ركلة ركنية من علي المعلول
الشوط 1
02:23 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
00:25 0:0 الأهلي  رمية تماس من محمد هاني
الشوط 1
00:00 0:0    بداية الشوط

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