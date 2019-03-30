الان بداية الشوط الاول من مباراة al ahly vs zamalek بث مباشر

بالصور.. مرور الأقصر يبدأ تركيب ملصقات إلكترونية على المركبات

بدأت إدارات مرور الأقصر، اليوم السبت، تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال وحدات التراخيص بـ"الأقصر وإسنا والبر الغربي". ويتضمن المصلق شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد، كما أن ذلك ...