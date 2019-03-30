رابط سريع شغال مجانا لايف live hd7 مباراة الأهلي والزمالك اليوم يوتيوب HD

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق في قطعة أرض، دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا ...