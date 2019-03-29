التفاصيل الكاملة للعثورعلى صاحب سوبر ماركت مفصول الرأس بالوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز غياب صاحب سوبر ماركت بمنطقة الوراق، حيث عثر عليه مفصول الرأس في شقة عشيقته مع هروب قاطني الشقة.



تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل بتغيب زوجها مالك سوبر ماركت بمنطقة الوراق، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لفحص علاقات المتغيب لتحديد مكانه وحل لغز اختفاؤه، وأسفرت التحريات عن أنه يرتبط بعلاقة غير شرعية بسيدة متزوجة جارته بالمنطقة.



شرحت التحريات أن قوة أمنية انتقلت لمنزل تلك السيدة بحثا عن مالك السوبر ماركت فتم العثور على أثار دماء أمام باب الشقة المغلق وعلى سلم العقار علاوة على كيس بلاستيك بداخله ملابس مدممة وسكين وكانت المفاجأة بتعرف زوجة المتغيب على ملابسه، تم اخطار النيابة العامة التي انتقلت وفي حضورها قامت قوات الأمن بكسر باب الشقة ليتم العثور على جثته بالصالة دون رأس وباستكمال البحث عثر على رأسه مفصولة داخل غرفة النوم.



أضافت تحريات، العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث الأمن العام بشمال الجيزة، أن القتيل قام بإبتزاز عشيقته بمقاطع فيديو تسجل علاقتهما الآثمة، بعدما قررت انهاء علاقتها به، فاخبرت زوجها الذي طلب منها استدراجه إلى شقتها لممارسة الرذيلة فاستجاب لها وما أن وصل إلى الشقة كان زوجها وشقيقها في انتظاره وانهالوا عليه طعنا بالسكين وذبحوه حتى فصلوا رقبته عن جسده وفروا هاربين، إلا أنها استعانت بزوجها وآخر واستدرجته وقاموا بقتله.



خرجت عدة ماموريات من مباحث الجيزة والامن العام بحثا عن المتهمين تحركت إحداها إلى محافظات الصعيد مسقط رأس المتهمين، وأمرت نيابة حوادث شمال الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل لتحديد أسباب الوفاة.