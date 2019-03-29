كورة.. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر .. koooora

يلتقى اليوم الترجى التونسى مع الرجاء البيضاوى المغربى بملعب "ثانى بن جاسم"، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، فى بطولة كأس السوبر الافريقي.

موعد مباراة الترجي والرجاء فى كأس السوبر الافريقي

تنطلق مباراة الترجى التونسى والرجاء البيضاوى المغربى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ويسعى ناديا الترجى التونسى والرجاء البيضاوى المغربى للفوز بكأس السوبر الافريقى للمرة الثانية فى التاريخ عندما يلتقى الفريقان اليوم.

وتوج الترجى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى المصرى، بينما فاز الرجاء المغربى بكأس الكونفدرالية متفوقا على فيتا كلوب الكونغولى فى النهائي.

ويسجل الترجى الظهور الرابع فى بطولة كأس السوبر الافريقى، حيث سبق وأن توج باللقب عام 1995، فيما حل وصيفاً عامى 1999 و2012، فى حين يسجل الرجاء البيضاوى الظهور الثالث فى البطولة، حيث سبق وأن توج باللقب عام 2000، فيما حل وصيفاً فى نسخة 1998.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الترجى التونسى والرجاء البيضاوى المغربى، حيث أسند "الكاف" إدارة المباراة للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما.