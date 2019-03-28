مجلس النواب البريطانى يصوت لصالح تأخير موعد "بريكست"

صوت مجلس النواب البريطاني، الأربعاء، لصالح تشريعات بديلة لتأخير موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



كانت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، تعهدت بتقديم استقالتها، إذا تم تمرير اتفاقية "بريكست" في البرلمان.



وقالت ماي لنواب حزب المحافظين: إنها ستستقيل من منصبها قبل "المرحلة التالية" من مفاوضات "بريكست"، دون مزيد من التفاصيل عن موعد ذلك، بحسب ما أعلن نائب شارك في الاجتماع.



وكان مجلس العموم البريطاني أقر، الثلاثاء الماضي، تعديلا يمنح النواب دورًا أكبر في تحديد مسار بريكست، في صفعة جديدة تتلقاها ماي التي استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.



وأتاح التعديل، الذي أقر بأغلبية 329 صوتا مقابل 302، للنواب أن ينظّموا سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتمثل هذه الخيارات البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.