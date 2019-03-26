الان .. بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا اليوم يوتيوب HD كورة ستار

يدخل منتخب مصر الاول لكرة القدم اختبارا وديا قوى الليلة امام نسور نيجيريا فى تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب ستيفان كيشى بالعاصمة النيجيرية.





ومن المتوقع ان يمثل المنتخب فى هذه المباراة كل من حراسة المرمى:-





"محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: عمر جابر، باهر المحمدي، محمود علاء، أحمد فتوح، خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد "الرحمن مجدي، محمود حسن "تريزيجيه"، صلاح محسن، خط الهجوم: مصطفى محمد.







