القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 05:34 م

اونلاين | مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

اونلاين | مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

بث مباشر مباراة مصر
بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا
الدستور
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مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

يستضيف استاد ستيفين كيشي مباراة مصر ونيجيريا التي من المقرر أن تقام مساء غدا الثلاثاء في إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر مطلع الصيف القادم.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

مباراة مصر ونيجيريا

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

يدخل منتخب مصر اللقاء بعدما تعادل في مباراته الأخيرة أمام منتخب النتيجر بنتيجة هدف لمثله، ليكون رصيد المنتخب المصري 13 نقطة ليحتفظ بوصافة المجموعة وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب تونس صاحب الصدارة، وقد تأهل المنتخب الوطني لنهائيات أمم أفريقيا 201 بعدما فاز على نسور قرطاج في الجولة الخامسة.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

أما منتخب نيجيريا فيدخل اللقاء بعدما فاز على منتخب سيشل بنتيجة “3/1″، وقد تأخل المنتخب النيجيري إلى بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد أن تصدروا المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة جمعهم من الفوز في 4 مباريات وتعادل وهزيمة.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تنطلق صافرة مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر “السابعة بتوقيت السعودية” غدا الثلاثاء، وتقام المباراة على استاد  ستيفين كيشي.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

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يمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

سيعتمد المدرب خافيير أجيري على تلك التشكيلة:

محمود جنش

أحمد أبو الفتوح – باهر المحمدي – علي جبر – محمد هاني

عمرو السولية – علي غزال – طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه – أحمد حسن كوكا – إسلام جابر

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا

فيما سيعتمد المدرب جيرنو روهر على تلك التشكيلة:

فرانسيس إيوزوهو

كينيث أوميرو – ويليام تروست – ليون بالوجون

بريان إيدوو – ويلفريد نديدي – جون أوبي ميكيل – أوجينيكارو إتيبو – جويل أوبي

كيليتشي إيهيناتشو- أحمد موسى

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية

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بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء 26-3-2019

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