الذهب يرتفع ومخاوف الاقتصاد الأمريكي تحفز مشتريات الملاذ الآمن

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن نتيجة مخاوف حيال ركود محتمل في الولايات المتحدة دفع الدولار للهبوط وزاد من قتامة صورة النمو العالمي.



وبحلول الساعة 1259 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.5% عند 1319.01 دولار للأوقية "الأونصة"، وسجل المعدن الأصفر الأسبوع الماضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع نحو 1%.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1319 دولارا للأوقية.



وارتفع الذهب أكثر من 13% منذ أن لامس أقل مستوى في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس مدفوعا بصفة أساسية بتبني مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لهجة تميل إلى التيسير النقدي وقلق إزاء النمو العالمي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1559.25 دولار للأوقية.



وزادت الفضة 0.8% إلى 15.53 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 846.50 دولار للأوقية.