الباز: زيارة رئيس الوزراء العراقي للقاهرة تحمل دلالات هامة للمنطقة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على زيارة رئيس الوزراء العراقي اليوم عادل عبد المهدي، للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له خارج بلاده، قائلا: "هذه دلالة كبيرة جدًا، خاصة وأن هناك أواصر نفسية تربط المصريين بالعراق وأهله".

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن رئيس الوزراء العراقي أجرى جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم عقد اجتماعا مطولا مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي، والوفد الوزاري المرافق له، موضحًا أن رئيس الوزراء العراقي أراد أن يبعث برسالة هامة للمنطقة بأكملها، وهي أن مصر هي المكان الأول الذي يجب أن يزوره، ويتحدث فيه عن أوضاع المنطقة والأحداث المحيطة.

وأشار إلى أن العراق كان يحتضن المصريين في وقت سابق، وكان يعاملهم كمواطنين من الدرجة الأولى، وهناك روابط تاريخية ونفسية تربط البلدين.