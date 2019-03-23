القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
مصر
السبت 23/مارس/2019 - 08:41 م

الباز: زيارة رئيس الوزراء العراقي للقاهرة تحمل دلالات هامة للمنطقة

الباز: زيارة رئيس
محمود عرفات
dostor.org/2563587

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على زيارة رئيس الوزراء العراقي اليوم عادل عبد المهدي، للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له خارج بلاده، قائلا: "هذه دلالة كبيرة جدًا، خاصة وأن هناك أواصر نفسية تربط المصريين بالعراق وأهله".

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن رئيس الوزراء العراقي أجرى جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم عقد اجتماعا مطولا مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي، والوفد الوزاري المرافق له، موضحًا أن رئيس الوزراء العراقي أراد أن يبعث برسالة هامة للمنطقة بأكملها، وهي أن مصر هي المكان الأول الذي يجب أن يزوره، ويتحدث فيه عن أوضاع المنطقة والأحداث المحيطة.

وأشار إلى أن العراق كان يحتضن المصريين في وقت سابق، وكان يعاملهم كمواطنين من الدرجة الأولى، وهناك روابط تاريخية ونفسية تربط البلدين.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ يومين

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ اسبوع

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

السودان: اندلاع حريق داخل القصر الرئاسي بالخرطوم

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر بدون تقطيع

السفارة المصرية بسويسرا تنجح في استعادة قطعتين أثريتين مهربتين

راحت عليك يا توك توك.. الدستور «نيوز ليتر 30» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

ads
الأكثر قراءة

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

"جنوب القاهرة" تواصل أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة

استمرار فعاليات "الأسبوع المائى" فى الغربية

رياضة

سويسرا تهزم جورجيا وأيرلندا تعبر جبل طارق في تصفيات يورو 2020

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

عُمان تهزم سنغافورة بركلات الترجيح وتتوج ببطولة ودية في ماليزيا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

كشكول

«صفوت»: إتاحة الامتحان الإلكتروني خارج المدرسة يفسد تقيم التجربة

«سنجاب»: سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار 4 سنوات أتت ثمارها

ألسن عين شمس تعتمد لائحة دراسات عليا بين الترجمة والحاسب الآلي

مدير تعليم كفر الشيخ: امتحان التابلت "مؤمن" ضد التسريب

نظام الـ 5 سنوات يثير قلق طلاب كليات الطب.. والأساتذة تشيد بالنظام الجديد

الأمصار

القضاء المصري يرفض دعوى بتغيير موعد صلاة الفجر

الملك سلمان يصدر مرسوما ملكيا عاجلا

وسط اعتراض حقوقي.. الأمم المتحدة تخطط لنقل لاجئي الروهينجا إلى جزيرة نائية

مقتل 10 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في أم درمان السودانية

اندلاع حريق داخل القصر الرئاسي القديم بالخرطوم

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

تكنولوجيا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل

أم تذبح رضيعتها لغيرتها على زوجها

قازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى نور سلطان تكريما لزعيمها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎