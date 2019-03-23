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السبت 23/مارس/2019 - 08:16 م

العراق: 3 عمليات إنزال سرية أمريكية في صحراء الأنبار

العراق: 3 عمليات
dostor.org/2563563

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد غربي بغداد نفذت ثلاث عمليات إنزال سرية في صحراء الأنبار غرب البلاد خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن مصدر أمني تأكيده اليوم السبت تنفيذ القوات الأمريكية هذه العمليات السرية، دون معرفة نتائجها، مشيرا إلى تكثيف أنشطة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بشكل لافت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأوضح المصدر أن مفارز قتالية من قوات النخبة الأمريكية بدأت نشاطا واضحا في صحراء الأنبار مؤخرا لتعقب أهداف خاصة بتنظيم "داعش"، "وهي تتحرك بحرية".

وأكد مصدر عراقي للصحيفة أمس أن القوات الأمريكية في القاعدة زادت من عدد الموظفين العراقيين فيها، وذلك بعيدا عن أعين الجهات الرسمية في البلاد.

ورأى المصدر في هذا الأمر "دليلا خطيرا على أن القوات الأمريكية في ازدياد مستمر وتنوي البقاء لفترات أطول"، مشددا على أن هذا "الموضوع المبهم" يتطلب تحقيقا من قبل الحكومة.

وجاءت هذه الأنباء على خلفية مطالبة مختلف القوى السياسية في العراق القوات الأمريكية بالانسحاب من البلاد، بعد دحر تنظيم "داعش" عسكريا من المنطقة بأسرها، وتصاعدت الانتقادات للتواجد الأمريكي في العراق بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد دون التنسيق مع القيادة العراقية.

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