أبوالغيط يؤكد أهمية القمة المصرية الأردنية العراقية بالقاهرة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية القمة الثلاثية التي تستضيفها القاهرة غدًا الأحد بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عيد المهدي.

وقال أبو الغيط في تصريح مقتضب عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي بمقر الجامعة العربية مساء اليوم، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية تدعم العمل العربي المشترك وتمثل إضافة جديدة لهذه الجهود، لا سيما وأنها تسبق القمة العربية في تونس الشهر الجاري.



وأضاف أبوالغيط: "نتمنى للقمة الثلاثية النجاح وأن يكون لها نتائج إيجابية جيدة"، وأردف: "أثق في ذلك".