ياسين عبدالصبور: وزير الشباب يدعم بطولة كأس مصر للكاراتيه بأسوان

أكد النائب ياسين عبدالصبور عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة، تواصله مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حول دعم الوزارة لمسابقة كأس مصر للكاراتيه والتى تستضيفها محافظة أسوان فى الفترة من 19 حتى 23 أبريل القادم.



وقال إن الوزير أكد على دعمه للبطولة لإنجاحها خاصة عقب الإهتمام الذى تحظى به المحافظة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لكونها عاصمة الشباب العربى والإفريقى وظهورها بالشكل اللائق والمتميز خلال فعاليات المنتدى، وأشار وزير الشباب للنائب إلى تقديم كل الدعم من الوزارة لمنطقة أسوان سواء كان دعم لوجوستى أو مادى، بالموافقة على الطلبات الرياضية والاحتياجات اللازمة الواجب توافرها خلال فعاليات البطولة، مع توفير كل سبل الراحة وتذليل العقبات التى تواجه منطقة أسوان للكاراتيه.



كان عبدالصبور قد التقى الدكتور محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، والعميد وليد الهلالى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخالد عبدالستار المدير التنفيذى للاتحاد، أحمد النجار إبراهيم رئيس فرع منطقة أسوان، بهاء أبوالفضل المدير التنفيذى لمنطقة أسوان لمناقشة كيفية الاستعداد للمسابقة.