مشرّع روسي يتوقع زيارة من ممثلي برلمان كوريا الشمالية إلى روسيا قبل نهاية العام

صرح السيناتور ورئيس مجموعة الصداقة بمجلس الاتحاد الروسي مع برلمان كوريا الشمالية، أوليج ميلنيتشكينو، اليوم الخميس، بأن زيارة ممثلي برلمان كوريا الشمالية إلى روسيا يمكن أن تتم بالفعل قبل نهاية العام الجاري.



وقال ميلنيتشكينو، في تصريحات صحفية:"إن موعد زيارة ممثلي برلمان كوريا الديمقراطية إلى روسيا سيتم مناقشته بدقة. أستطيع أن أقول مقدما، إننا سنستقبل خلال العام الجاري وفدا من ممثلي كوريا الشمالية لمجموعة الصداقة".



يذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قامت بزيارة إلى بيونج يانج في سبتمبر الماضي، حيث التقت مع رئيس جمهورية كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسلمته رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

