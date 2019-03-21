كورة اون لاين مباراة السعودية والامارات بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات bein sport وأبو ظبي الرياضية





يقدم الدستور - مباريات خدمة مشاهدة مباراة السعودية والإمارات يلتقي المنتخب الأخضر السعودي أمام نظيره المنتخب الإماراتي على أرضية ملعب آل نهيان في تمام الساعة الرابعة إلا الربع عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة إلا الربع عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس الحادي والعشرين من شهر مارس لعام 2019 في مباراة ودية.









بداية بث مباشر السعودية والامارات اليوم كورة جول، يلا شوت الجديد، يلا شوت حصري، سيكون ابتداء من الساعة 13.45 دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة 15.45 بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة 16.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ومشاهدة مباراة الامارات والسعودية اليوم بتوقيت أبوظبي، ستنطلق في تمام الساعة 17.45 بتوقيت المحلي.





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وكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تدريبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي.





قائمة المنتخب السعودي شهدت إستبعاد لاعبي الأهلي والهلال والنصر وقد أكد يوسف عنبر أن سبب الإستبعاد لعدم إجهاد اللاعبين خصوصا أن أندية الأهلي والهلال والنصر لديهم مشاركات أسيوية لذلك إراحة اللاعبين خلال الفترة الحالية من الموسم هامة للغاية من أجل تفادي الإصابات التي دائماً ما تأتي في هذة الفترة من الموسم بسبب الإجهاد البدني.









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