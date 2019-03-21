فرديناند يحسد بيكيه بسبب ميسى ورونالدو

قال ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، إنه كان يتمنى تكرار ما فعله جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، باللعب بجوار كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



ولعب بيكيه مع كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد خلال موسم 2007-2008، قبل أن ينتقل إلى برشلونة ليزامل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ 2008 حتى الآن.



وقال فرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لعبت مع كريستيانو ولم ألعب مع ميسي، كنت أتمنى اللعب مع اللاعب الأرجنتيني، لكي يكتب في تاريخي أنني لعبت مع الثنائي، فهم من أفضل اللاعبين على الإطلاق".



وأضاف: "بيكيه استطاع فعل ذلك فهو رجل محظوظ، وكنت أحب أن أقول إنني لعبت مع ميسي ورنالدو".



ويعد فرديناند أحد أبرز اللاعبين في تاريخ مانشستر يونايتد، حيث توج بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات.