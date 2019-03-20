أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة





كشفت مصادر عن تدشين الهارب أيمن نور، قناة جديدة تبث من بلجيكا تحمل اسم «ضد التعديلات»، الهدف منها مواجهة التعديلات الدستورية والتحريض ضد الدولة المصرية وشعبها، مؤكدة أن القناة سوف تبث باللغة العربية.

وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أن قادة الجماعة الإرهابية عقدوا اجتماعًا خلال الفترة الماضية، حضره إبراهيم منير، نائب المرشد، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، بحضور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الذرية، وعصام حجى الذى يعمل بوكالة ناسا، والدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واتفقوا على أن مواجهة التعديلات الدستورية لابد أن تتم عن طريق الإعلام.

وأشارت إلى أن الإخوان وحلفاءها سيكونون موجودين بشكل مكثف فى البرلمانات الأوروبية خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن البداية ستكون فى بريطانيا حيث العلاقة القوية التى تربط الجماعة بالمخابرات البريطانية، مضيفة: «سيتم أيضًا عقد جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكى والبرلمان الألمانى وعدد من الدول التى لها علاقة قوية بالجماعة الإرهابية».

وأثارت خطوة أيمن نور بافتتاح القناة الجديدة تساؤلات عديدة، فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها قناة الشرق الإخوانية، التى يشغل الهارب رئيسًا لمجلس الأمناء بها.

وهاجمت الإخوانية آيات عرابى «نور»، وسخرت منه، قائلة: «أيمن لمبة وقناته الجديدة زغازيغ، بالأمس دشن أيمن لمبة قناة جديدة من بلجيكا باسم لا للاعتراض على التعديلات الدستورية».

وأضافت «عرابى» عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعى: «لا تسأل عن مصادر الأموال التى يُنفقها ذلك الصايع الذى لا يعمل وكيف أصبح مليونيرًا، ينفق ٣٠٠ ألف دولار شهريًا على قناة الشرق ويعيش فى قصر مملوك له فى إسطنبول ويفتتح قناة جديدة فى بلجيكا».



