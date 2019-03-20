الصين تعتزم العمل مع "آسيان" لاستكمال مدونة سلوك بحر الصين الجنوبي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، أن بلاده تعتزم العمل مع الفلبين ودول رابطة (آسيان) لاستكمال المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي خلال ثلاثة أعوام، إلى جانب السعي لإنهاء المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية هذا العام.



وقال وانغ - خلال لقائه مع وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين اليوم الأربعاء في العاصمة (بكين) - إنه وفقا لتوجيهات رئيسي الصين والفلبين، واصل الجانبان تعميق الثقة السياسية المتبادلة وشهدا نتائج مثمرة للتعاون العملي بينهما في الأعوام الثلاثة الماضية.



وأضاف وانغ أن الصين والفلبين قامتا باستكشاف التعاون البحري بينهما بشكل إيجابي، وعملتا معًا للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وعززتا الأمن والتنمية والتعاون بين الشعبين، وحققتا تقدمًا مطردًا في البناء المشترك للحزام والطريق.



وأشاد وانغ بقيام الفلبين بدور المنسق من أجل تعزيز علاقات الصين-آسيان والتعاون الإقليمي في شرق آسيا.



من جانبه، قال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين إن الصين والفلبين تتمتعان بصداقة طويلة الأجل، ولم تقم بينهما علاقة خصومة مطلقا، مؤكدًا أن الصين لم تتدخل مطلقا في الشؤون الداخلية للبلاد الأخرى، ولم تستخدم قوتها ومميزاتها للضغط على البلاد المجاورة، وأن مبادرة الحزام والطريق دفعت التنمية المشتركة للصين والدول الأخرى.

وأضاف لوكسين أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يتطلع إلى حضور المنتدى الثاني للحزام والطريق حول التعاون الدولي الذي سيعقد الشهر القادم في بكين.