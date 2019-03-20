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الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:10 م

تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2559420

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 12 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأضاف أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.

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