تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 12 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.



وأضاف أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.