إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

يشارك الفنان إياد نصار، في فيلم "رأس السنة"، بجانب كل من الفنانة إنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة.



وقال إياد في تصريح خاص لـ"الدستور": الشخصية التي أقدمها عبارة عن فكرة، فأنا أقدم شخصية "ديلر" وهو ليس الديلر التقليدي بل أنه شخص مؤذي hختار أن يسلك هذا الطريق بإرادته التامة بدون أن تجبره الظروف، والفيلم يجمع بين الثلاث طبقات في المجتمع مع إظهار نماذج من كل طبقة، خاصة نموذج الطبقة المثقفة التي حلت محل الطبقة الوسطى فتحولت من الطبقة التي تراقب الطبقة الغنية وتطور الطبقة الفقيرة إلى طبقة تستفيد من الوجود بينهما من أجل تحقيق المصالح الشخصية ومن مصلحتهم أن يظل الحال كما هو عليه لتحقيق أكبر أستفادة ممكنة وأنا أمثل هذi الطبقة.



وتابع: "أكثر الصعوبات التي واجهتني في الفيلم تمثلت فى أن ٦٠٪ من مشاهدى كـ"ديلر" أصورها وأنا جالس على مقعد قيادة السيارة، ما يعنى أننى مطالب بالتعبير عن معظم تفاصيل الشخصية بحركة محدود، وهو أمر صعب جدًا، لكن الجيد فى الأمر أن فريق العمل كله اجتهد كثيرًا من أجل بناء هذه الشخصية والخروج بها بالشكل الذى يليق، وفقًا لروح النص.