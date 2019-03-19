الطبعة العاشرة من "بارى.. أنشودة سودان" عن دار تبارك

صدرت الطبعة الجديدة والعاشرة لرواية "باري..أنشودة سودان" للروائي إبراهيم أحمد عيسي، وذلك عن دار تبارك للنشر والتوزيع.



يذكر أن رواية باري تدور حول فترات العصور الوسطى وتحديدا في أيطاليا والتواجد الإسلامي هناك.



كما يشار إلى أن الرواية حازت جائزة "كتارا" عن فئة الروايات المنشورة.



يشار إلى أن إبراهيم أحمد عيسى هو روائي مصري من مواليد الإسكندرية، كانت أولى رواياته "طريق الحرير، وتلتها روايات البشرات، أبق حيا، وباري"، وله كتب شارك فيها بمقالات تتناول الدراسات التاريخية.