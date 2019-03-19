اكتشاف الأطفال الموهوبين بقصر ثقافة الزعيم بأسيوط

استمرارا لتنمية قدرات الطفل واكتشاف مواهبه، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط؛ حيث أقيم على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر احتفالية لاكتشاف الطلاب الموهوبين بمشاركة مجموعة من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، فقدم الأطفال فقرات شعرية متنوعة بإلقاء شعر تنوع ما بين شعر العامية والفصحى، كما تم عرض فقرات غناء فردي وجماعي.



أعقب ذلك عرض أفلام كارتون "الايد اللى بتاخد مابتديش، ملك المربى"، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية للطلاب لاكتشاف المواهب الفنية المتميزة للأطفال؛ بينما أقام نادي المرأة ورشة الأشغال اليدوية لاستغلال الخامات الغير مستخدمة فى عمل أشياء بسيطة مفيدة.