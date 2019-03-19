خبراء: الرئيس السيسي قدم أكبر دعاية مجانية للسياحة فى الأقصر وأسوان

اعتبر خبراء السياحة وأهالى محافظتى الأقصر وأسوان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لجعل المحافظتين ضمن المدن التى تقام فيها المؤتمرات الدولية، خطوة مهمة نحو جذب السياحة، خاصة بعد إقامة ملتقى الشباب العربى والإفريقى مؤخرًا.



وأكد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان يعتبر دعاية مجانية للسياحة المصرية، ويعادل مشاركة مصر السياحية فى ٣٠ معرضًا سياحيًا دوليًا، ورسالة للعالم كله من خلال وسائل الإعلام المشاركة، بعودة الروح السياحية لمحافظات جنوب الصعيد، لنرفع شعار «هنا أرض الحضارة والتاريخ».



وبيّن رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر أن الرسالة السابقة هى بالضبط مفاد رسالة الرئيس السيسى باعتماد المحافظتين ضمن المدن التى تحظى باهتمامه، من خلال استضافة أسوان للملتقى، الأمر الذى أسفر عن ارتفاع نسب الإشغالات الفندقية خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس جعل الأهالى فى حالة رضا بعدما عانوا تجاهلًا لسنوات طويلة، وهو ما أعاد الروح على مستويات عدّة.

وأفصح عن إقامة عدد من المهرجانات فى المدينتين، مثل مهرجان السينما الإفريقية الذى يشهد تغطية من ٢٥ تليفزيونا عالميًا، تبث مشاهد خلابة وبطرق تصوير «رائعة» للمناطق الأثرية، وتبعث برسائل عن «الأمن والأمان والاستقرار فى مصر»، فضلًا عن تحول المشاركين بالمهرجان إلى خير سفراء فى بلادهم للتسويق لمدينة أسوان السياحية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال واستثمار الفعاليات فى الترويج السياحى لمصر، خاصة فى القارة الإفريقية، التى أهملت بسبب عدم توفير رحلات الطيران الكافية، فى حين يعد سائح جنوب إفريقيا أكثر إنفاقًا من السائح الأمريكى.



من جهة ثانية، أكد عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أهمية ما عرض من فيديوهات تعريفية وبرامج سياحية متنوعة على الضيوف المشاركين بالملتقى، الذى يأتى كمقدمة لجذب السياحة الإفريقية، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى والاستعداد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، يونيو المقبل، موضحًا أنه طبقًا للتقارير الإحصائية بلغ عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر عام ٢٠١٥ نحو ١٩٢ ألف سائح، وتربع السودانيون على القائمة بنسبة ٤٦.٨٪، ما يمثل نحو ٩٠ ألف سائح من إجمالى الأفارقة.