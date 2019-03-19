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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:24 م

أمن الشرقية يضبط متهم بقتل زوجته وحرق جثتها

أمن الشرقية يضبط
سارة الوردانى
dostor.org/2558209

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح بالشرقية، من القبض على متهم بقتل زوجته بمساعدة سائق تروسيكل وإحرق جثتها بجوار مصرف قريته.

وكانت نيابة منيا القمح قد قررت حبس سائق تروسيكل، لاتهامه بمساعدة خباز في قتل زوجة الثاني وحرق جثتها، وأصدرت النيابة أمر بضبط وإحضار الزوج.

وكان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "ش. م. ال" 34 سنة متفحمة بجوار مصرف بقرية العزيزية بدائرة مركز منيا القمح، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "أ. ص. ال" 36 سنة خباز؛ وذلك بسبب خلافات زوجية.

وأفادت التحريات بأنهما متزوجين منذ 12 عامًا ولديهما 4 أبناء، وأن الزوج القاتل أرسل أبناءه إلى منزل والدته قبل ارتكاب الواقعة، حيث قام سائق تروسيكل بمساعدة الزوج على حمل جثة المجني عليها على التروسيكل، وألقاها بجوار مصرف القرية وقام الزوج بإضرام النيران في الجثة.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق التروسيكل، والزوج المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بسبب وقوع خلافات زوجية بينهما، تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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