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رياضة
الإثنين 18/مارس/2019 - 07:16 م

لاسارتي يجتمع بجهاز الأهلي للإعداد لمباراة الزمالك.. الأربعاء

الأوروجوياني مارتن
الأوروجوياني مارتن لاسارتي
أ ش أ
dostor.org/2557556

يعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق لوضع برنامج الإعداد لمواجهة نادي الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري الممتاز.
ويسعى لاسارتي، خلال الجلسة، إلى الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التي ستشهدها الفترة الحالية، التي تشهد توقف بطولة الدوري، لارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأولمبي في إسبانيا الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.
من جهة أخرى، ينتظر مارتن لاسارتي، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين تواجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق أمس الأول السبت بثلاثية نظيفة وتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
ويرغب لاسارتي في الوقوف - من خلال التقرير - على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين إفريقيا، وكذلك اللاعبين الذين يستكملون برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة.
وشهد معسكر الإسكندرية غياب بعض لاعبي الأهلي وهم: وليد سليمان وصالح جمعة وباسم علي وأحمد علاء وإسلام محارب وشريف إكرامي ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وعمرو جمال وحمدي فتحي ومحمد شريف وهشام محمد، والذين خاضوا تدريباتهم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية.
يذكر أن النادي الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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