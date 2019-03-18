"ريال مدريد" يرصد 150 مليون يورو لضم محمد صلاح

أكدت جريدة دون بالون الإسبانية، أن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، طلب من مسؤلي ريال مدريد التعاقد مع اللاعب محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية.



وسيكون صلاح، بديل لصفقة اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، في حالة استمرار تشيلسي في رفض رحيل اللاعب بسبب منعه من إجراء تعاقدات في الانتقالات الصيفية القادمة.



وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز سينفذ رغبة زيدان، الذي يرغب في الاجتماع بالنجم المصري في سانتياجو بيرنابيو، ويرصد 150 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن النجم المصري.



يذكر أن الصحيفة الإسبانية نشرت خبر اهتمام يوفنتوس بضم صلاح في الصيف المقبل.