مصدر بـ"الموسيقيين": لا صحة لخلاف محمد رمضان وهاني شاكر

كشف مصدر داخل نقابة الموسيقيين أنه لا صحة لما تردد عن مواجهة حفل محمد رمضان، والمقرر إقامته في 29 مارس الجاري بمركز المنارة بالتجمع الخامس، لعدد من العراقيل من جانب النقابة؛ نظرا لكون "رمضان" ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية.



وقال المصدر إن "رمضان" كان حريصا على الحصول على تصاريح الغناء قبل الإعلان عن الحفل، وفقا لقوانين النقابات الفنية الثلاثة.



وأضاف أن محمد رمضان لم يدخل في خلاف مع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ولكنه حصل على الترخيص القانوني بسبب عضويته في نقابة المهن التمثيلية، وهناك لائحة داخلية لاتحاد النقابات الفنية تمنح الأعضاء حق الحصول على تصاريح عمل من النقابات الثلاث، وهذا ما حدث مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين عندما تقدم للحصول على تصريح إقامة حفله.



وأشار إلى أن "رمضان" قام بتوفيق أوضاعه مع النقابة منذ فترة من خلال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وهاني شاكر نقيب الموسيقيين، وحصل على تصاريح لتقديم عدد من الأغاني بما لا يفسد الذوق العام.



وأضاف المصدر أن الحفل ستتم إقامته وفقا لشروط النقابة في أي حفل يقام في مصر.



على جانب آخر بدأ محمد رمضان الدعاية لحفله تحت مسمى "أقوى حفل في مصر" ومن المقرر أن يقدم رمضان 15 أغنية من بينها أغنياته المعروفة "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" و"فيرس" و"القمر" إضافة إلى أغنيات تقدم للمرة الأولى.



وتجرى وزارة الداخلية حاليا إجراءتها لتأمين الحفل الذي سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا من جمهور "رمضان" حيث أوشكت تذاكر الحفل على النفاذ بالكامل.