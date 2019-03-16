القناة الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

المباراة ستُبث عبر قناة "Bein Sports HD3" القطرية

معلق المباراة سيكون احمد الطيب

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، أودريزولا

الوسط: كروس، مودريتش، إيسكو، سيبايوس

الهجوم: بنزيما، بيل

صحيفة ” ماركا ” الإسبانية المقربة من النادي الملكي قالت في تقرير لها ” لا شك أن عودة زين الدين زيدان إلى مقاعد ريال مدريد سيؤدي إلى تغيير جذري لعدد من اللاعبين , بعضهم للأفضل والبعض الآخر إلى الأسوأ ” .

HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر





وأكملت الصحيفة حيث قالت ” مرسيلو استمر بعيداً عن اداءه لفترة طويلة تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري والخيار دائما كان سيرجيو ريجليون الذي سيجد نفسه في البداية مجدداً بعد أداءه طوال الموسم الحالي ”

HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر





وأكملت الصحيفة “تحت قيادة زيدان كان البرازيلي يلعب دورًا أساسيًا في هجوم ريال مدريد وكان جزء اساسي في الحصول على الثلاثة ألقاب المتتالية في دوري أبطال أوروبا , وبالتالي لم يكن هناك أي شك في وجوده بالتشكيلة الاساسية ” .

HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر