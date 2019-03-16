السبت 16/مارس/2019 - 01:11 م
live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار 7sry | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت
live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار 7sry | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت
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live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار 7sry | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت
live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت
وتعد مباراة الريال أمام سيلتا فيجو هي الأولى لزيدان بعد عودته لقيادة الملكي الذي جاء خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري، ويسعى " زيزو " لتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الغد وإنهاء دوامة الهزائم التي لحقت بالمرينجي في الأسابيع الماضية.
القناة الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
المباراة ستُبث عبر قناة "Bein Sports HD3" القطرية
معلق المباراة سيكون احمد الطيب
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
التشكيل المتوقع لريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، أودريزولا
الوسط: كروس، مودريتش، إيسكو، سيبايوس
الهجوم: بنزيما، بيل
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
صحيفة ” ماركا ” الإسبانية المقربة من النادي الملكي قالت في تقرير لها ” لا شك أن عودة زين الدين زيدان إلى مقاعد ريال مدريد سيؤدي إلى تغيير جذري لعدد من اللاعبين , بعضهم للأفضل والبعض الآخر إلى الأسوأ ” .
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
وأكملت الصحيفة حيث قالت ” مرسيلو استمر بعيداً عن اداءه لفترة طويلة تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري والخيار دائما كان سيرجيو ريجليون الذي سيجد نفسه في البداية مجدداً بعد أداءه طوال الموسم الحالي ”
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
وأكملت الصحيفة “تحت قيادة زيدان كان البرازيلي يلعب دورًا أساسيًا في هجوم ريال مدريد وكان جزء اساسي في الحصول على الثلاثة ألقاب المتتالية في دوري أبطال أوروبا , وبالتالي لم يكن هناك أي شك في وجوده بالتشكيلة الاساسية ” .
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
واتمت حيث قالت” الأن يمكن أن يجد القائد الثاني للفريق نفسه في بطريقة مباشرة في التشكيلة الاساسية ضد سيلتا فيجو في الليجا , وعلى الرغم من أنه قد يكون قد تراجع في تلك الفترة إلا أنه جدد الأمل بعد وصول زيدان ”.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
يخوض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني أولي مبارياته مع الفريق ضد سيلتا فيجو مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم كورة لايف يلا شوت بدون تقطيع.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
ويسعى "زيزو" لتحقيق الفوز وانطلاقة قوية في الولاية الثانية له مع الفريق الملكي بعد أن تولى المهمة خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي تمت إقالته بعد توديع دوري أبطال أوروبا.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
ويعاني الريال من غياب بعض العناصر الهامة على رأسهما كاسيميرو للإيقاف، ويورنتي وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال وفاسكيز للإصابة.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
في المباراة الأولى للفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته من جديد، يسعى ريال مدريد للفوز على سيلتا فيجو عندما يستضيفه على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالجولة 28 من الليجا.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
ريال مدريد فاز في لقاء الذهاب على سيلتا بملعب الأخير 4/2 تحت قيادة المُقال سانتياجو سولاري، ويسعى لتكرار الفوز تحت قيادة زيزو.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
يحتل ريال مدريد المركز الثالث في الليجا بفارق 12 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، و 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر
موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
المباراة ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الخامسة والربع 17:15 بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة 18:15.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر