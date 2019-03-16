القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
مباريات
السبت 16/مارس/2019 - 01:11 م

live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار 7sry | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت

live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار 7sry | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة ريال
بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
الدستور مباريات
dostor.org/2554309

live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار 7sry | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت

live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت
وتعد مباراة الريال أمام سيلتا فيجو هي الأولى لزيدان بعد عودته لقيادة الملكي الذي جاء خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري، ويسعى " زيزو " لتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الغد وإنهاء دوامة الهزائم التي لحقت بالمرينجي في الأسابيع الماضية.


القناة الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
المباراة ستُبث عبر قناة "Bein Sports HD3" القطرية
معلق المباراة سيكون احمد الطيب
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، أودريزولا
الوسط: كروس، مودريتش، إيسكو، سيبايوس
الهجوم: بنزيما، بيل
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

صحيفة ” ماركا ” الإسبانية المقربة من النادي الملكي قالت في تقرير لها ”  لا شك أن عودة زين الدين زيدان إلى مقاعد ريال مدريد سيؤدي إلى تغيير جذري لعدد من اللاعبين , بعضهم للأفضل والبعض الآخر إلى الأسوأ ” . 
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

وأكملت الصحيفة حيث قالت ” مرسيلو استمر بعيداً عن اداءه لفترة طويلة تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري والخيار دائما كان سيرجيو ريجليون الذي سيجد نفسه في البداية مجدداً بعد أداءه طوال الموسم الحالي ” 
 HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

وأكملت الصحيفة “تحت قيادة زيدان كان البرازيلي يلعب دورًا أساسيًا في هجوم ريال مدريد وكان جزء اساسي في الحصول على الثلاثة ألقاب المتتالية في دوري أبطال أوروبا , وبالتالي لم يكن هناك أي شك في وجوده بالتشكيلة الاساسية ” .
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 
واتمت حيث قالت” الأن يمكن أن يجد القائد الثاني للفريق نفسه في بطريقة مباشرة في التشكيلة الاساسية ضد سيلتا فيجو في الليجا , وعلى الرغم من أنه قد يكون قد تراجع في تلك الفترة إلا أنه جدد الأمل بعد وصول زيدان ”.


HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 
يخوض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني أولي مبارياته مع الفريق ضد سيلتا فيجو مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم كورة لايف يلا شوت بدون تقطيع.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

ويسعى "زيزو" لتحقيق الفوز وانطلاقة قوية في الولاية الثانية له مع الفريق الملكي بعد أن تولى المهمة خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي تمت إقالته بعد توديع دوري أبطال أوروبا.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

ويعاني الريال من غياب بعض العناصر الهامة على رأسهما كاسيميرو للإيقاف، ويورنتي وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال وفاسكيز للإصابة.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

في المباراة الأولى للفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته من جديد، يسعى ريال مدريد للفوز على سيلتا فيجو عندما يستضيفه على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالجولة 28 من الليجا. 
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

ريال مدريد فاز في لقاء الذهاب على سيلتا بملعب الأخير 4/2 تحت قيادة المُقال سانتياجو سولاري، ويسعى لتكرار الفوز تحت قيادة زيزو.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في الليجا بفارق 12 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، و 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
المباراة ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الخامسة والربع 17:15 بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة 18:15.
HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم يوتيوب real madrid مشاهدة ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف مباشر 

live مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مباشر كورة ستار 7sry | مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو Zidane بث مباشر يلا شوت





موضوعات متعلقة

real madrid vs valencia | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني|الان

بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني جودة عالية HD

شاهد الأن مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني| بث مباشر

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ اسبوع

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

تليبرنتر: ضياء رشوان نقيبًا لـ"الصحفيين".. وشهيد مصري جديد بحادث نيوزلندا الإرهابي

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22

بث مباشر .. ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان «الجلسة الافتتاحية»

مساعدة الرئيس الأمريكي: مصر أحد أهم الأسواق الأكثر نموًا في مجال الغاز

ads
الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

رسميًا.. الإعلان عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

اختيارات "لوف" لمنتخب المانشافت تتصدر اهتمامات صحف ألمانيا

مواجهة يوفنتوس وأياكس في دوري الأبطال تتصدر عناوين صحف إيطاليا

نائب رئيس الزمالك: مباراة حسين داي تتويج لمشوار الفريق بالكونفيدرالية

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

رسميًا.. الإعلان عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

ads
كشكول

"الولاء والانتماء للوطن " ندوة لمنظمة خريجي أزهر الإسكندرية

"التعليم" تكشف أسباب تأخر إعلان نتيجة التعاقدات المؤقتة

"الأعلى للجامعات" يهنئ الدكتور جمال السعيد برئاسة جامعة بنها

"المحرصاوي" يؤدي صلاة الغائب علي شهداء مسجدي نيوزيلندا

الخشت: ربط المواقع الإلكترونية بكليات ومعاهد جامعة القاهرة بالموقع الرئيسي

الأمصار

رغم عدم عضويته بـ"الموسيقيين".. الممثل محمد رمضان يقيم حفله الغنائي الأول

مدرب النادي الأهلي المصري يحسم موقف مؤمن زكريا

دراسة كورية: أمراض اللثة تفاقم خطر الإصابة بالخرف

هكذا ظهر السفاح.. نيوزيلندا تبدأ بمحاكمة الإرهابي "صور"

مفاجأة.. 3 مصريين من بين ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

"مفتاح الحمض النووي".. هل يستطيع البشر تجديد أطرافهم المفقودة؟

تزوجا بيوم "نيوزيلندا الأسود" وقاما بفعلة استثنائية

خبراء يحذرون من استخدام النساء الخاطئ لموانع الحمل

الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎