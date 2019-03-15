العاهل السعودي يندد بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تعزية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.



وقال الملك في رسالته، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الجمعة: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب نيوزيلندا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة"، مؤكدين مساندتنا لبلادكم الصديق ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، سائلين المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".



وكانت سفارة السعودية في نيوزيلندا أعلنت إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين، وأهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش ضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والبقاء في المنازل في الوقت الحالي.



وفي وقت سابق اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية أسفر عن مقتل 49 شخصا واصابة العشرات.