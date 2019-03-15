ثالوث التدخين وضغط الدم المرتفع والسكر يرتبط بحالة غير صحية للمخ

أفادت دراسة حديثة، بأن العوامل التي تؤثر على صحة الأوعية الدموية مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والنبض والسمنة ومرض السكري، ترتبط بأدمغة أقل صحة.



وتناولت الدراسة الارتباطات بين سبعة عوامل خطر للأوعية الدموية والاختلافات في هياكل أجزاء الدماغ، وكانت أقوى الروابط مع مناطق الدماغ المعروفة بأنها مسؤولة عن مهارات التفكير لدينا أكثر تعقيدا، والتي تتدهور خلال تطور مرض الزهايمر والخرف.



وقام الباحثون، بقيادة سيمون كوكس، أحد كبار الباحثين في جامعة أدنبرة (المملكة المتحدة)، بفحص صور الرنين المغناطيسي لأدمغة 9772 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 44 و79 عامًا، والذين تم تسجيلهم في دراسة البنك الحيوي البريطانية - إحدى أكبر المجموعات، وكان معظم المشاركين من شمال غرب إنجلترا، وهذه هي أكبر دراسة في العالم للماسحات الضوئية لعوامل الخطر المتعددة للأوعية الدموية وتصوير المخ الهيكلي.



وحلل الباحثون الارتباط بين بنية الدماغ وعامل أو أكثر من عوامل الخطر الوعائية، والتي تشمل التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط النبض ومرض السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والسمنة حسب قياس مؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.



وقد تم ربط جميع هذه المضاعفات بمضاعفات وصول الدم إلى المخ، مما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والتغيرات غير الطبيعية التي شوهدت في مرض الزهايمر.



ووجدوا أنه باستثناء مستويات الكوليسترول المرتفعة، ترتبط جميع عوامل الخطر الوعائية الأخرى بانكماش أكبر في الدماغ، ومادّة رمادية أقل (نسيج موجود بشكل رئيسي على سطح المخ)، وأقل صحة للمادة البيضاء (الأنسجة في الأجزاء العميقة) من الدماغ)، وكلما كانت عوامل الخطر الأكثر وعائية لدى أي شخص، كان الأكثر فقرا هو صحة الدماغ.



وقد كان التدخين وضغط الدم المرتفع ومرض السكر عوامل الخطر الثلاثة التي أظهرت الارتباطات الأكثر اتساقًا في جميع أنواع أنسجة المخ التي تم قياسها، ولم ترتبط مستويات الكوليسترول المرتفعة بأي اختلافات في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.



ووفقا للباحثين، فإن عوامل نمط الحياة أسهل كثيرًا في التغيير من أشياء مثل الشفرة الوراثية الخاصة بك - حيث يبدو أن كلاهما يؤثر على القابلية للسوء في الدماغ والشيخوخة المعرفية، نظرًا لأننا وجدنا أن الارتباطات كانت قوية في منتصف العمر كما كانت في فترة لاحقة من العمر، فإنه يشير إلى أن معالجة هذه العوامل في وقت مبكر قد تخفف من الآثار السلبية في المستقبل، قد توفر هذه النتائج حافزًا إضافيًا لتحسين صحة الأوعية الدموية بما يتجاوز فوائد الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.