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الخميس 14/مارس/2019 - 09:23 م

الأنبا مكاريوس يزور مستشفى 57357 ويوزع هدايا على الأطفال

الأنبا مكاريوس يزور
تريزة شنودة
dostor.org/2553089

زار نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، أمس، مستشفى سرطان الأطفال 57357، حيث صلى القداس الإلهي مع ستة من الآباء الكهنة من المنيا ومصر القديمة، وذلك في الكنيسة الملحقة بالمستشفى.

ورافقه في هذه الزيارة مجموعة كبيرة من الخدام والخادمات من مدينة الفكرية بأبوقرقاص، والذين وزعوا الهدايا التذكارية للأطفال المرضى هناك.

وتفقّد الأنبا مكاريوس خلال زيارته مع المسئولين جميع أجنحة المستشفى، حيث ظهر المستوى العالي في التمريض والنظام والنظافة،وكذلك تم تفقُّد المبنى الجاري إنشاؤه الآن للعيادات الخارجية، وهو يُعَد إضافة هامة للمستشفى.

وقال نيافته "إن مستشفى57357 صرحٌ مشرّف وخدمة جليلة للوطن، نطلب من الله أن يبارك هذا العمل ويكافئ خيرًا كل من ساهم فيه في العلن وفي الخفاء".

الأنبا مكاريوس يزور مستشفى 57357 ويوزع هدايا على الأطفال
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