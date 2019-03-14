الأسهم الأمريكية مستقرة عند الفتح وسط عدم تيقن بشأن التجارة

لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأمريكية عندالفتح يوم الخميس، حيث ألقى تقرير بأن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ من المرجح أن يتأجل إلى إبريل بظلاله على ثقة المستثمرين وأبطل أثر دفعة إيجابية من أسهم أبل.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.58 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة ليفتح عند 25692.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.54 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 2810.38 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.38 نقطة أو 0.02 بالمئة مسجلا 7644.79 نقطة.