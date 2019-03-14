القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
مصر
الخميس 14/مارس/2019 - 05:23 م

85 ألف دولار منحة يابانية لإحياء الحرف التقليدية فى القاهرة التاريخية

85 ألف دولار منحة
أ ش أ
dostor.org/2552872

وقع ماساكي نوكي سفير اليابان في مصر، واللواء جمال الدين زكي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نايل بالاس الخيرية، عقد منحة لإحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية، وذلك ضمن برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.
وذكر بيان لسفارة اليابان أن قيمة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية بلغت 85،749 دولار هذه المنحة لمؤسسة نايل بالاس الخيرية بهدف إحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية، من خلال الجمع بين الأساليب التقليدية والحديثة للحرف الخشبية من خلال تقديم جهاز حديث للطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد السفير الياباني أهمية قيمة الأصول غير الملموسة أو "التقاليد"، مشيرا إلى أهمية نقل المعرفة والرؤية عبر الأجيال.
ولفت السفير إلى أن المشروع يهدف إلى إتاحة مساحة لإنشاء سوق ومعرض للحرفيين لعرض منتجاتهم الفريدة للسائحين، كما يتيح البرنامج المجال فرصا للتعاون بين مصر واليابان عبر إقامة ورش عمل للتبادل الثقافي في مجال الحرف الخشبية من خلال دعوة حرفيين يابانيين والذي سيشجع بدوره التفاعل بين الحرفيين في القاهرة التاريخية.
من جانبه، عبر اللواء جمال زكي عن امتنانه للدعم المستمر من جانب الحكومة اليابانية وخاصة الدعم لهذه المبادرة لإحياء الحرف التقليدية الخشبية والتي تميز منطقة القاهرة التاريخية.
بدوره، أعرب المهندس محمد أبو سعده، مدير الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن تقديره للمساعدات اليابانية للمنظمات غير الحكومية، والدعم المقدم للحفاظ على التراث والثقافة التقليدية المصرية التي تعبر عن الهوية الوطنية للبلد كوسيلة لمواجهة تحديات العولمة.
كما عبر عدد من الحرفيين المحليين عن حماسهم لبدء المشروع وإعجابهم الشديد بالتقاليد والثقافة اليابانية.
تأتي هذه المنحة في إطار مساعدات الحكومة اليابانية "برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي" والذي يقدم الدعم المباشر للمنظمات الغير هادفة للربح بما في ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة. منذ عام 1994، قامت اليابان بدعم ۱٦٧ مشروعًا في مصر من خلال هذا البرنامج للمنح.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

مدبولي يزور منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين

تفقدها"مدبولى".. 5 معلومات عن محطة تدوال الحاويات والبضائع

السبت..5 فرق عربية تتصارع على بطاقة التأهل في دوري أبطال أفريقيا

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

خبراء "الليجا" الإسبانية يشاركون في دورة تدريبية بالقاهرة

أومتيتي وكومان يعودان لقائمة فرنسا استعدادًا لتصفيات اليورو

26 مارس.. مباراة ودية بين المنتخب المصري ونظيره النيجيري

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

ads
كشكول

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة لإعدادية بورسعيد

انطلاق الأولمبياد الأفريقية بجامعة الأزهر

التعليم تُنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي

تورط أثرياء وأسماء لامعة بـ "هوليوود" في فضائح بالجامعات

القبض على معلم اغتصب أكثر من 20 تلميذًا في تونس

الأمصار

أبو الغيط يستعرض مع غسان سلامة أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

أمن حماس يعتدي على المُحتجين بغزة لمطالبتهم بوقف الضرائب"صور وفيديو"

مصر ترحب بحكم القضاء العراقي بالقصاص من مختطفي سفيرها في بغداد

النمسا تعلن عن نيتها في فتح سفارتها في سوريا

معلم تونسي يغتصب أكثر من 20 تلميذا وتلميذة في مدرسة حكومية

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

صورة تنقذ صاحبها من الموت

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎