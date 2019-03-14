85 ألف دولار منحة يابانية لإحياء الحرف التقليدية فى القاهرة التاريخية

وقع ماساكي نوكي سفير اليابان في مصر، واللواء جمال الدين زكي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نايل بالاس الخيرية، عقد منحة لإحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية، وذلك ضمن برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.

وذكر بيان لسفارة اليابان أن قيمة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية بلغت 85،749 دولار هذه المنحة لمؤسسة نايل بالاس الخيرية بهدف إحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية، من خلال الجمع بين الأساليب التقليدية والحديثة للحرف الخشبية من خلال تقديم جهاز حديث للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد السفير الياباني أهمية قيمة الأصول غير الملموسة أو "التقاليد"، مشيرا إلى أهمية نقل المعرفة والرؤية عبر الأجيال.

ولفت السفير إلى أن المشروع يهدف إلى إتاحة مساحة لإنشاء سوق ومعرض للحرفيين لعرض منتجاتهم الفريدة للسائحين، كما يتيح البرنامج المجال فرصا للتعاون بين مصر واليابان عبر إقامة ورش عمل للتبادل الثقافي في مجال الحرف الخشبية من خلال دعوة حرفيين يابانيين والذي سيشجع بدوره التفاعل بين الحرفيين في القاهرة التاريخية.

من جانبه، عبر اللواء جمال زكي عن امتنانه للدعم المستمر من جانب الحكومة اليابانية وخاصة الدعم لهذه المبادرة لإحياء الحرف التقليدية الخشبية والتي تميز منطقة القاهرة التاريخية.

بدوره، أعرب المهندس محمد أبو سعده، مدير الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن تقديره للمساعدات اليابانية للمنظمات غير الحكومية، والدعم المقدم للحفاظ على التراث والثقافة التقليدية المصرية التي تعبر عن الهوية الوطنية للبلد كوسيلة لمواجهة تحديات العولمة.

كما عبر عدد من الحرفيين المحليين عن حماسهم لبدء المشروع وإعجابهم الشديد بالتقاليد والثقافة اليابانية.

تأتي هذه المنحة في إطار مساعدات الحكومة اليابانية "برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي" والذي يقدم الدعم المباشر للمنظمات الغير هادفة للربح بما في ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة. منذ عام 1994، قامت اليابان بدعم ۱٦٧ مشروعًا في مصر من خلال هذا البرنامج للمنح.