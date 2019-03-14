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الخميس 14/مارس/2019 - 04:28 م

"عكيد باب الحارة" يقتحم هوليوود مع "جيمس بوند"

عكيد باب الحارة يقتحم
وكالات
dostor.org/2552818

انضم النجم السوري سامر المصري إلى قائمة الفنانين العرب الذي اقتحموا هوليوود في الآونة الأخيرة.

ونشر "المصري"، الذي اشتهر بدور "العكيد" أبوشهاب في مسلسل "باب الحارة" الشهير، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تجمعه بالممثل العالمي بيرس بروسنان صاحب شخصية جيمس بوند الشهيرة.

وعلّق النجم السوري على الصورة قائلًا: "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي.. بيرس بروسنان.. لقطة من فيلمنا الجديد the Misfits.. قريبًا".

ولم يحدد النجم السوري موعد الانتهاء من الفيلم أو وصوله إلى شاشات العرض.

ويشارك "المصري" حاليًا في مسلسل "الحرملك" رفقة عدد كبير من النجوم في الوطن العربي، منهم الفنانة التونسية درة والنجم السوري باسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وقيس الشيخ نجيب وآخرون، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة وصول المماليك إلى السلطة في بلاد الشام، من خلال فانتازيا شامية ضمن "حدوتة شعبية" من المفترض أن أحداثها تدور في العاصمة السورية دمشق.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال سامر المصري كان مسلسل "السلطان والشاه"، الذي عُرض العام المنصرم، وشارك في بطولته المصري محمد رياض والأردنية صفاء سلطان واللبنانية مادلين طبر وميسون أسعد ومارجو حداد وغيرهم.

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