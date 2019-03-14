غياب لاعبى الترجى والنجم عن ودية تونس أمام الجزائر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن لاعبى فريقى الترجي والنجم الساحلي، لن يشاركوا في المباراة الودية للمنتخب أمام نظيره الجزائر يوم 26 مارس الجارى بسبب التزاماتهم القارية.



ويبدأ المنتخب التونسي معسكرًا تدريبيًا يوم الأحد المقبل، استعدادًا لملاقاة إسواتيني يوم 22 ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة بمصر، يونيو المقبل والمباراة الودية ضد الجزائر.



وأفاد الاتحاد بأن الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد جميع لاعبى الترجى والنجم، وذلك يوم 23 مارس، دعمًا للفريقين لتحقيق النتيجة المأمولة خلال المباراتين اللتين ستجريان يوم 29.



ويلتقي الترجى مع الرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبر الإفريقى، فيما يلعب النجم مع المريخ السوداني في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

