"كلوب" يريد تأليف كتاب عن فان ديك

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الشديدة بالمستوى الذي قدمه مدافعه الهولندي أمام بايرن ميونيخ الألماني، مؤكدا أنه لاعب عظيم للغاية.



ونجح فان ديك في تسجيل هدف وصنع مثله خلال فوز الليفر على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا يمكنني وصف ما قدمه فيرجيل فان ديك أمام بايرن ميونيخ، أنا معجب به كثيرا لدرجة أنني أريد تأليف كتاب يحكي عنه".



وأتم: "فان ديك لاعب عظيم وقدم مستوى كبيرا في هذه المباراة، واللاعبون الكبار هم الذين يظهرون في المواعيد الكبرى".



وبات فان ديك أول لاعب هولندي يسجل ويصنع في مباراة إقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا منذ أريين روبن أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2010.